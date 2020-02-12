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Tek seferde 2 ton

Tek seferde 2 ton
Giriş Tarihi: 12.2.2020

’ndaki bir TIR’da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun tarihinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda durdurulan TIR'da 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucunun, Türkiye tarihinde kara gümrük kapılarında bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu bildirildi.

RİSKLİ BULUNDU
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk analizi sonucu, İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı TIR riskli bulundu. Gübre cinsi eşya taşıdığı beyan edilen TIR, X-ray tarama cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, araç arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerinin de araçta bulunan bazı çuvallara tepki vermesinin ardından şüpheli çuvallar araçtan indirilerek içleri açıldı.


ŞOFÖR GÖZALTINDA
Yapılan incelemede, 213 çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilo esrar bulundu. Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken, söz konusu uyuşturucuyu taşıyan TIR'ın yabancı uyruklu şoförü gözaltına alındı.

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