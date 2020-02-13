Korona’nın yeni adı: COVİD-19

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü salgını, can almaya ve tüm dünyayı korkutmaya devam ediyor. Vaka sayısı 44653, taburcu olanların sayısı ise 4740. İşte salgınla ilgili son detaylar...

Çin'de ölenlerin sayısı 1113'e ulaştı. Vaka sayısı 44653, taburcu olanların sayısı ise 4740.

Japonya'da karantina altındaki Diamond Princess gemisinde 39 pozitif vaka daha çıktı. Çin dışında en fazla vakanın olduğu gemide virüs taşıyanların sayısı 174'e ulaştı.

Hastaların yüzde 54'ü erkek, hastaların yaş ortalaması ise 56. Virüsün yeni adı Covid-19 oldu. Dünya Sağlık Örgütü aşı için 18 ay süreye ihtiyaç olduğunu açıkladı. Kanada, salgın nedeniyle Çin'deki 188 vatandaşını daha tahliye etti.İngiltere'de Tayland'dan bir mahkumda korona virüsü şüphesi çıktı. Wuhan'daki doktorlar tükenmişlik seviyesinde. Şimdiye kadar 1000 doktora virüs bulaştı.



"TÜRKİYE TÜM DÜNYAYA DERS VERDİ" DENİZLERDE ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Türkiye'nin Çin'de yayılan korona virüsüne karşı vatandaşlarını tahliye etmek için gönderdiği uçakta olan Sağlık Uzmanı Nevzat Kuralay, "Vuhan'a gittiğimizde polislerden başka kimseyi görmedik. Vatandaşlarımız 9 gündür karantinadaydı ve yemekleri bitmek üzereydi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları için şanslı olduklarını söylediler. Bu konuda tüm dünyaya ders verdik" dedi.

Yenİ tip korona virüsünün denizlerdenyayılmasını önlemek için, Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Dünya Sağlık Örgütü'nün işbirliği ile ortak portal kurma kararı aldı. Türkiye'deki deniz ticaret odaları da tüm üyelerine bu portala katılmaları önerisinde bulundu.

BÜYÜKELÇİ Lİ: "FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"



Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Bilim insanlarımızı bir araya getirerek virüsün kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Şu anda bu konuda fikir birliğine vardık. Büyük ihtimalle virüs başta yabani hayvanlardan çıktı. Çünkü korona virüsü aslında bir tür yabani yarasadaki virüse Büyükelçi yüzde 96 oranında benziyor" dedi.