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'7 Şubat kumpası' soruşturmasında flaş gelişme

'7 Şubat MİT kumpası' soruşturmasında flaş gelişme

14.02.2020, 10:20 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020,10:41

Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış cezası isteniyor

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.

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