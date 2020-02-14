Katliamlara Türk askeri dur diyecek

İdlib'de sınır güvenliğini ve sivil katliamını engellemek isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri, rejim hedeflerini bir bir vuruyor.

Halep Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun kontrolünü sağladıktan sonra İdlib'in doğusuna yönelen Suriye Ordusu, Kefer Halep, Meyzenaz köylerini ele geçirip Etarıp şehir merkezine bomba yağdırmaya başlamıştı. Yüzbinlerce kişinin göç etmesine neden olan saldırılara son vermek isteyen TSK, bölgede bulunan rejim hedeflerini Obüs, tank ve ÇNRA'larla (Çok Namlulu Roketatar) ateş yağmuruna tuttu. Muhalifler de bölgeye yerleşmeye çalışan Suriye ordusuna kara operasyonu başlattı. Kefer Halep, Şeyh Ali, Meymenaz ve 46. Alay çevresinde gün boyunca yoğun çatışmalar yaşandı. Öyle ki çatışma sesleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden bile duyuldu.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR



İdlib'in güneyinde Serakıp ve Neyrap bölgelerini ele geçiren Esad askerleri şehir merkezine 6 kilometre yaklaşmıştı. Bölgeye büyük bir sevkiyat gerçekleştiren TSK, Mastume, Qaminas ve Sermin'de birçok noktada konuşlanarak Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmuştu. Bunun üzerine İdlib'in doğusuna yönelen Suriye Ordusu, bu hat üzerinden ilerleyerek TSK'nın da sevkiyat yaptığı İdlib-Cilvegözü yolunu kesmek için saldırıya başladı. Bunun üzerine rejim hedefleri ateş altına alındı.

UĞUR YILDIRIM