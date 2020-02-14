Pakistan’da sıcak karşılama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, Başbakan İmran Han tarafından resmi törenle karşılandı. Pakistan'a gelen Başkan Erdoğan için ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Daily Ittehad özel sayı çıkardı. Gazetede, "İslam dünyasının lideri Pakistan'a hoş geldin" ifadesi yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük resmi ziyaret için dün Pakistan'a gitti. Başkent İslambad'da Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından karşılanan Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle İslamabad caddelerine Erdoğan, Han ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin fotoğrafları asıldı. Sokaklar ayrıca, Pakistan ve Türk bayrakları, "İkinci ülkenize hoşgeldiniz", "Pakistan, Türkiye aynı yolda ilerleyen iki kardeştir", İki ülke tek millet" pankartları ile süslendi. Han ile Erdoğan, havalimanından, Han'ın kullandığı otomobille Başbakanlık'a geçti. Başbakanlık'ta resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan, daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile görüştü.

MECLİS'E HİTAP EDECEK

Başkan Erdoğan, bugün ilk olarak Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek. Pakistan Parlamentosu'na dördüncü kez hitap edecek olan Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada, Keşmir sorunu, başta FETÖ, DEAŞ olmak üzere terörle mücadele, İslamofobiye karşı atılacak adımlar üzerine mesajlar vermesi bekleniyor.

YATIRIM ÇAĞRISI

Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Han, daha sonra DEİK'in düzenleyeceği Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda iki ülkenin iş insanlarına yatırım çağrısı yapacak. Daha sonra Başbakanlık Konutu'nda baş başa görüşme gerçekleştirecek ikili, görüşmenin ardından Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantıda da iki ülke arasındaki ticaret hacmini arttırmak için atılacak adımlar ve işbirliği imkanları değerlendirilecek. Toplantının ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

HASAN AY