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Son dakika: 'de rejimine ait helikopter düşürüldü

Son dakika: İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü

14.02.2020, 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020,16:06

Son dakika haberine göre, Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı kırsalında, rejimine ait helikopter düşürüldü.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı Halep kırsalında Beşşar Esed rejimine ait helikopter düşürüldü.

Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken, Halep kent merkezi yakınlarından havalanan bir helikopter, muhaliflerin cephe hatlarına yöneldi.

Cephe hatlarından geçişi sırasında Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte helikopterin isabet aldığı, dumanlar yükselerek düştüğü görüldü.

İdlib'de Beşşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü!

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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