Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Münih'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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