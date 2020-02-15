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Bakan Çavuşoğlu, ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

15.02.2020, 17:21 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,17:21

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Münih'te düzenlenen Güvenlik Konferansı'nda 'la bir araya geldi. Çavuşoğlu, "İdlib'deki durum S-400'leri etkilemez. Suriye'deki görüş ayrılığı Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilememeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Münih'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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