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Başkan Erdoğan Trump'la görüştü!

Başkan Erdoğan Trump'la görüştü!

15.02.2020, 18:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,18:42

Başkan Erdoğan, Başkanı Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. Reuters'ın haberine göre görüşmede , ve ABD'nin planı ele alındı.

İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib'de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya'nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır. İki lider, ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için gerçekleştirilen müzakerelerin yeniden başlaması hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.

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