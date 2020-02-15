CHP’li Özel’e suç duyurusu

CHP'li belediyelerde işten çıkarılan işçiler için 'asalakları temizledik' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepkiler sürüyor. CHP'li belediyelerden çıkarılan işçiler Özel'e suç duyurusunda bulunacak.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışırken işten çıkartılan bin 500 işçinin başlattığı protestolarda 175'inci gün geride kaldı. CHP'li belediyelerde işten çıkarılan işçiler için 'asalakları temizledik' diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepkiler sürüyor. İstanbul, Adana ve İzmir'de CHP'li belediyelerde çalışırken işten çıkarılan işçiler, Özel hakkında pazartesi günü suç duyurusunda bulunacak. İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de işten çıkartılan personeller arasında olan Ali Demir, Özgür Özel'den utandığını belirterek, "Ben 4 çocuk babasıyım. Sen bana nasıl asalak dersin? Hiç mi utanmıyorsun? Bu halk sana oy vermiş. Bu oyla sen bizim ekmeğimizi yerken bize hain diyemezsin" diye tepki gösterdi.

'EKMEĞİMİZLE UĞRAŞIYORLAR'

İzmir'de de CHP'li Torbalı Belediyesi'nde çalışırken işten atılan Ferdi Yüce, Özel hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "5 yıldır bilgi işlem sorumlusuydum. Seçimden sonra belediye başkanı kendi yakınlarını işe aldı ve bizi işten çıkardı. Şimdi de CHP'li vekil kalkmış böyle bir laf ediyor. Atatürk'ün partisini sömürmekten başka ne yapmışlar ki ekmek derdinde olan işçilerle uğraşıyorlar" dedi.