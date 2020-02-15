İnanılmaz tesadüf

Çin’den gelen ve 14 günlük karantina süresi dolan Burcu Öner, karantina günlerini 34 yıl önce doğduğu hastanedeki aynı odada geçirdiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle 14 gün hastanede olan vatandaşların karantina süresi doldu. Karantinaya alınanlardan Burcu Öner, "Annemi görüntülü aradım ve 'Hangi odada doğurdun' diye sordum. 3. kat 307 numaralı odada doğmuşum. Ben de o odadaydım. Milyonda bir olacak bir olay gerçekleşti" dedi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü sebebiyle Vuhan'da bulunan 42 kişi ve onları almaya giden mürettebat, Türkiye'ye gelmelerinin ardından 14 gün boyunca karantinada tutuldu.

'DÜNYAYA GELDİĞİM ODA'

Vuhan'da yaşayan ve İngilizce öğretmenliği yapan Burcu Öner, "15 günümüzü tamamladık, harika bir süreçti. Bu kadar güzel ağırlanacağımızı beklemiyorduk. Sürprizler de yapıldı, doğum günü kutlandı. Devletimize ve Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Serkan Atamer ise Vuhan'ın biraz uzağında olduğunu söyleyerek, "Devletimiz, Sağlık Bakanımız, Pekin Başkonsolosluğumuz sürekli yanımızdaydı. Çok güzel bir organizasyonla buraya geldik" dedi.

"TEKRAR DÖNECEĞİM"

Vuhan'da doktora öğrencisi olduğunu belirten Meltem Soylu da, "Karantina haberiyle beraber şok yaşadık. Hiç beklemiyorduk. Daha öncesinde böyle bir virüsün yayıldığını duymuştuk ama bu kadar ciddi boyutlarda olduğunu idrak edememiştik. Bir anda karantina kararı alındı ve hiçbir şekilde ulaşım bulamadık, orada kaldık mecburen" dedi. BÜYÜKELÇİLİK aracılığıyla ayarlanan özel araçlarla evlerinden tek tek alındıklarını ve havaalanına götürüldüklerini söyleyen Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ederek, sağlıklı olmaktan mutlu olduğunu belirtti.