Pakistan Başbakanı'ndan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan ülkemizde seçime girse kazanır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan Meclis'inde yaptığı konuşma büyük alkış alırken, Erdoğan'a övgüler yağdıran Pakistan Başbakanı Imran Khan ise "Erdoğan Pakistan'da seçime girse kazanır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyareti kapsamında Pakistan Parlamentosu'na seslenmişti. Erdoğan, konuşmasında meclis üyelerinden büyük alkış toplarken, bir övgü de Pakistan Başbakanı Imran Khan'dan geldi.

Pakistan Başbakanı Khan, "Erdoğan'ın bu konuşmasını göze alarak şunu söyleyebilirim ki; Pakistan'da seçime girse kazanır" diye konuştu.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Başbakan Khan, açıklamasında şunları kaydetti: Bugün Başkan Erdoğan Pakistan Meclisi'nde.

Erdoğan'ın bu konuşmasını göze alarak şunu söyleyebilirim ki; Pakistan'da seçime girse kazanır.

Ben hükümet sıralarının masalara vurduğunu gördüm. Ama hem muhalefetin hem de hükümetin ilk defa masalara vurduğunu görüyorum. Başkan için büyük bir takdir. Pakistan halkı sizi çok seviyor. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, Pakistan halkı sizi Müslüman dünyasında yaşanan tüm olaylar için sesini yükselten lider olarak görüyor.