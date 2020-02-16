  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Bekçilerden sonra suç oranı düştü

Bekçilerden sonra suç oranı düştü

Bekçilerden sonra suç oranı düştü

16.02.2020, 09:30

Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, bekçilik uygulamasının başlamasının ardından suç oranında yaşanan düşüşü gözler önüne serdi. itibarıyla 2 bin 436 hırsızlık olayına müdahale eden bekçiler, 36 bin 832 zanlıyı da yakaladı.

Sayıları 21 bin 311'e ulaşan bekçiler, 2018 Ağustos ayı itibarıyla ülke genelinde 20 milyonun üzerinde kişinin kimlik sorgulamasını yaptı. 2 bin 436 hırsızlık olayına müdahale eden bekçiler, 36 bin 832 aranan zanlıyı yakaladı, 19 bin uyuşturucu hap ve çok sayıda suç aleti ele geçirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Polis Akademisi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim İrdem, "Bekçilerin de katkısıyla Türkiye genelinde oto hırsızlığında yüzde 36,5, otodan hırsızlıkta 34,3, evden hırsızlıkta yüzde 30 düşüş söz konusu" dedi..
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bekçilerden sonra suç oranı düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN