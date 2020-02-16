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'den flaş Hakurk harekâtı! adlı terörist dahil 8 'lı öldürüldü

MSB'den flaş Hakurk harekâtı! Harun Kod adlı terörist dahil 8 PKK'lı öldürüldü

16.02.2020, 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020,11:58

() " kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden az önce yapılan açıklamaya göre terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı "saldırı ve sabotaj birim sorumlusu"nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." denildi.


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