Operasyon Şubat ayında

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı yeni üye ödül töreninde “İdlib’de çözüm rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve sınırlarına çekilmesi. Aksi takdirde Şubat’ta biz bu işi yapacağız” dedi

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde İdlib'de yaşanan insanlık dramına değinerek, "Rejim tek celsede cesede dönüşecek. Şu anda İdlib'de çözüm rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve sınırlarına çekilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız" ded

ERDOĞAN KONUŞMASINDA ŞU MESAJLARI VERDİ:

■ Rejim güçleri Soçi muhtırası sınırlarına çekilene kadar İdlib'deki sorun çözülmeyecektir. Sorun çözülmedikçe ne buradan sınırımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşü mümkün olmayacaktır. Rusya'nın çabası suni solunumdan başka bir şey değildir.



AÇIK, NET İFADE EDİYORUM

■ Bu topraklarda yiten her can bizim yüreğimizi yakıyor. Biz bu yolda ölmeyi göze aldık. Varsa aynı fedakârlıkla göze alan hodri meydan diyoruz. Şu anda rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve sınırlarına çekilmesidir. Aksi takdirde Şubat ayında biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızla yapacaksak memnuniyet duyarız, yok zorla yapılacaksa biz ona da varız. Bu kadar açık ve net ifade ediyorum. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. Şu anda briket barınaklar oluşturmaya başladık.



GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

■ AK Parti'yi kurduğumuz günden beri teşkilatlarımızdan bu konuda taviz vermediğimiz en önemli faaliyet üye sayımızı arttırma çalışmasıdır. Bugün AK Parti 10,5 milyon üye sayısıyla en fazla üye sayısına sahip olan partidir. Bu dünyada da böyledir. Örneği yok. Kime söylesek şaşırıyor. Aynı şekilde genç ve kadın üye sayısında da bu alanlarda rakipsiz durumdayız. Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Bu elbette önemli ama bize göre yeterli olmayan bir olaydır.



■ Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. AK Parti kurulduğu günden beri girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkmasını bu anlamda çalışıyor olmasına borçludur. Türkiye'nin en çok oy alan bir partisinin genel başkanı olarak hala tüm liderlerden daha çok il, ilçe ziyareti yapıyor gönül seferberliğimizi kesintisiz sürdürüyorum. Partimizin her kademesindeki kardeşimden de aynı görevi bekliyorum.



■ Burada gurur yok, afra tafra yok. Güçlü bir teşkilat altyapısı ile inşallah 2023'e hazırlanacağız. Kadın ve gençlik kolları kongrelerimiz sürüyor. Tüm kadınlarımızı ve gençlerimizi teşkilatlarımızda görev almaya davet ediyorum.



■ Bakınız burada 1 ay içerisinde 40 bin üye değil mi? 45 bin. Çok heyecanlıyım dedim ya demin. Şimdi efendim bazıları istifa ediyor diyorlar. Edebilir, bakın bir ayda 45 bin geldi. Bizim için bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğim, ölenler öldü, kalan saplar bizimdir.