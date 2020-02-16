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Son dakika: - sınırında 4.6 büyüklüğünde

Son dakika: Türkiye-İran sınırında 4.6 büyüklüğünde deprem

16.02.2020, 21:20 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020,21:35

- sınırında 4.6 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem ve illerinde hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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