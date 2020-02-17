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Çadırda yaşam mucizesi

Çadırda yaşam mucizesi
Giriş Tarihi: 17.2.2020

Suriye'nin İdlib'de bulunan gerginliği azaltma bölgesinin çeşitli bölgelerinden rejimin bombardımanından kaçarak yerlerinden edilen sığınmacılar, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Köyü bombalandıktan sonra eşi rejim askerleri tarafından esir alınan ve 3 gün önce doğum yapan Hacer El Hamdi, çadırda dünyaya getirdiği kızına 'iyi yaşa' anlamına gelen Raghad adını verdi. Ekmek ve sularının olmadığını söyleyen anne, "Bombardıman korkusundan sütüm gelmiyor, bebeğimi emziremiyorum. Birilerinin bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

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