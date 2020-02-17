Milli radarla uçuşlar daha güvenli olacak

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak.

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu. Sistemle ilgili bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "MGR, milli imkanlarla hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı havaalanı yaklaşım radar sistemi olacak. Milli Gözetim Radarı'mız ile sivil uçaklarımız daha güvenli iniş kalkış yapacak" dedi. MGR'nin testlerden sonra tam fonksiyonlu olarak DHMİ'ye teslim edileceğini belirten Varank, ardından da sistemin hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağını kaydetti.