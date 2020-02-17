Son dakika: Van'da korkutan peş peşe depremler

Son dakika haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Dün aynı saatlerde de Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dün akşam saatlerinde 4,7 ile sallanan Van'da yine deprem oldu. Van'ın Tuşba ilçesinde, 2 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Van ve Hakkari'den de hissedilen depremler kısa süreli endişe yarattı.

PEŞ PEŞE 2 DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Tuşba ilçesi olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 23.18'de büyüklüğü 3.7 olan ikinci bir sarsıntı daha meydana geldi. İlk deprem yerin 10.14 kilometre, ikincisi ise 7.77 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli'den alınan bilgiye göre, saat 23.16'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.