Burnundaki fondöten ele verdi! Muharrem İnce'nin kafa atmalı kavgasında yeni detay!

Önceki gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelen İnce'nin dün gece Çankaya'daki ofisinde Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'yla yaptığı görüşmenin kavgayla bittiği iddia edildi. Sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun İnce'ye kafa attığı öne sürüldü. İddiaların gerçekliği sorgulanırken Muharrem İnce'nin paylaştığı fotoğraftaki detay akıllarda soru işareti bıraktı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin burnundaki yoğun fontöden ve şişlik dikkat çekiyor.

CHP'de hareketliliğe neden olan "kafa atma" iddiası gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İddiaya göre olay, cumartesi gecesi saat 23.00 sularında İnce'nin Ankara'daki ofisinde yaşandı. Nedeni bilinmeyen tartışma sırasında Kesimoğlu'nun Muharrem İnce'ye kafa attığı ve İnce'nin burnunda hasar oluştuğu öne sürüldü. Kesimoğlu'nun, ofisten ayrılırken İnce'yi darp ettiği, İnce'nin burnunun kanadığı, ancak olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği ileri sürüldü. İnce'nin tıbbi müdahale için ofisine doktor çağrıldığı da iddialar arasında yer aldı.





İddialar üzerine Muharrem İnce, WhatsApp üzerinden "Dedikoduyu duydum" notuyla fotoğrafını basına gönderdi.

FONDÖTEN YOĞUNLUĞU İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Muharrem İnce'nin paylaştığı fotoğrafta yoğun fondöten kullanımının olması dikkat çekti. Burnundaki olası bir hasarı kapatmak için fondöten kullanmış olma ihtimali, "kafa atma" iddialarını da güçlendirdi.