Son dakika gelen haberlere göre, ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
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19.02.2020, 19:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,19:03
Son dakika gelen haberlere göre, ABD, İngiltere ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde, Suriye rejimini Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına son vermeye çağırdı.
Son dakika: ABD, İngiltere ve Almanya'dan Esad rejimine saldırıya son verme çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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