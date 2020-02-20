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Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanı Sarraj'la görüştü

Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü

20.02.2020, 20:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,20:53

Başkan , (UMH) Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü

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