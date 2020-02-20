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Başkan Erdoğan, Özbekistan Mirziyoyev ile görüştü

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

20.02.2020, 14:57

Başkan , Özbekistan Şevket Mirziyoyev ile kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile kahvaltıda bir araya geldi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'in katıldığı kahvaltı Devlet Konukevi'nde gerçekleşti.

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