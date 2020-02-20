Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

"Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma" niteliği taşıyan, 7 gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi için beklenen gün geldi. Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Milet Kütüphanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne hitap ediyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ALMANYA'DAKİ IRKÇI SALDIRI

"Almanya'nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine sabır diliyorum" diyen Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum."

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki

"KONSEYİMİZİN İLK TOPLANTISINI İCRA ETTİK"

Bu anlamlı günde Millet Kütüphanemizin açılışını yaparak dünyaya çok önemli mesaj verdiğimize inanıyorum. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyin kurarak her alanda işbirliğimizi derinleştirdik. Dün de konseyimizin ilk toplantısını icra ettik. İşadamlarımızla yaptığımız toplantılarla onların girişimlerini bundan sonraki süreçte Özbekistan'da devam ettirmeleri tavsiyelerini yaptınız. Türk-Özbek kardeşliğimizi perçinleyeceğiz.

Her kitap bir alimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa yüzlerce alimin dostusunuz demektir. Bu da dünyada cennet hayatı yaşamaktır. Ecdadımız duvarları kitaplarla dolu kütüphaneyi en kıymetli hazinelerden daha üstün tutmuştur. Hangi şehrimize giderseniz gidin orada kütüphaneler görürsünüz.

Bizim kütüphanemiz bilimlerin en değerli eserleriyle doludur. İlk emrin "Oku" olan bir inancın mensuplarıyız. Tarih boyunca nerede bir medeniyet kurma gayreti varsa, orada bir kütüphane inşa etme çabası vardır. Nerede bir soykırım varsa, orada ilk hedef kütüphane olmuştur. Bugün de benzeri kültür katliamları kütüphaneleri hedef alarak devam ediyor. DEAŞ kütüphaneleri bombalayarak İslam kültürüne ait birçok eseri yok etmiştir. Bilgiye ulaşmak için dünyanın en ücra köşelerine gitmekten çekinmeyen ecdadımız, varisi olmakla iftihar ettiğimiz bu medeniyeti bizlere miras bırakmıştır.

"KİTAPLARIMIZ YAKILARAK ADETA SOYKIRIMA UĞRATILMIŞTIR"

Hiç şüphesiz kütüphaneler insanlığın ortak hafızasıdır. Babil'den Mısır'a, Asur'dan Yunan ve Roma'ya kadar insanlığın mirasını bulabileceğimiz yegane binalar kütüphanelerdir. İnsanların vahşice katledildiği şehirlerde kitaplarımız yakılarak adeta soykırıma uğratılmıştır. Batının eski Yunan metinleriyle buluşması bile bizim kütüphanelerimizle olmuştur. Ancak bu eserlerden faydalanabilmek için Rönesans'a kadar beklemek zorunda kalmışlardır.

"O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETENDİR, İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR"

Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın. Cihannüma adını verdiğimiz kubbenin altında, ilmin denizinde yüzsün. İbn-i Sina ile insan bedenine, Farabi ile insan ruhuna insin. Aristo ile düşüncenin koridorlarında gezsin. Gazali ile hikmete kulak versin. Büyük okuma salonumuzun kubbe çevresinde, Alak Suresi'nin "O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir" ayetleri yazıyor. Bu ayet-i kerimenin ışığında gençlerimiz, Yunus'un ifadesiyle "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir" diyerek kendi özlerini tanısın.

"MİLLET KÜTÜPHANEMİZ TAM BİR KÜLLİYE OLARAK HİZMET VERECEK"

İnşallah gençlerimiz bu mekânda, hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecekler. Kütüphanemizle ilgili detayları, biraz önce filmimizde hep birlikte izledik. Gerçekten Millet Kütüphanemiz tam bir külliye olarak hizmet verecek. Burasını, sadece kitap raflarının dizili olduğu bir mekân değil, aynı zamanda ilim erbabını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik. Öncelikle Ankara'mız, sonra tüm Türkiye için. Bir benzerini de İstanbul'da inşa ediyoruz.

Kitap kültürü etrafında çalışmaların icra edileceği, ilim meclislerinin toplanacağı bir mekân olarak inşa ettik. Araştırmak, okumak, yazmak, ders çalışmak için buraya gelen tüm misafirlerimize, günün 24 saati, az önce söylediğim gibi çay-kahvesinden simidi ve kekine kadar tüm hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kütüphanemize, yeni kimlik kartları sistemi okutularak doğrudan giriş yapılacak.





RAMİ KIŞLASI'NA İNŞA EDİLEN KÜTÜPHANE YAKINDA HİZMETE GİRECEK

Gençlerimizin teknoloji alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak üzere kurduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyelerinden biri de kütüphanemizde faaliyet gösterecek. Öyle zannediyorum ki, burası İstanbul'u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin. İnşallah Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız.

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