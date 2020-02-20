İftira atanları tarihe gömeceğiz

FETÖ’yle mücadeleyi AK Parti’nin başlattığını söyleyen Erdoğan, “Bize iftira atanları tarihe gömeceğiz. Darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışan, darbeciler için adalet yürüyüşü yapan Kılıçdaroğlu’nun FETÖ bağı 17-25 Aralık’ta hızlanmış, 15 Temmuz’dan sonra zirve yapmıştır” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda darbe girişimi iddiaları ve FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi: FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Şunu da söyleyeyim FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Erbakan hocamızdan nefret ederdi.

YILLARCA DOKUNULMADI

Her gün birileri FETÖ konusunda ahkam kesiyor. Halbuki bu ülkede vesayet güçleri FETÖ'ye yıllarca dokunmamıştır. Bizim bu zırvalara cevap vermemizin tek sebebi millete saygımızdır. Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerini verdiği şu günlerde iftira atanları tarihe gömeceğiz. Ben de görüştüm bunu kaçırmama gerek yok ama liderler arasında bunlarla görüşmeyen yoktur. Ve irtibatları ileri derecededir. Biz ülke yönetimini devraldığımızda ordunun emniyetin ve yargının kritik noktaları bu örgüt tarafından işgal edilmişti. Hem siyasette hem bürokraside tespit ettiğimiz FETÖ'cüleri süratle tasfiyeye başladık. Ama FETÖ ile gerçek anlamda amansız bir savaşa tutunan tektir. 2010 itibari ile o da biziz. CHP dahil olmak üzere, yıllarca irticayla mücadele bahanesiyle cadı avına çıkar gibi Müslüman avına çıkanların, tek bir gün bile FETÖ'cüleri hedef aldıkları görülmemiştir. Milli Güvenlik Kurulu'nda, biz bu meselenin üzerine gidene kadar alınan kararların hepsinin gerisindeki gizli niyetin, FETÖ'yü koruma olduğunu görüyoruz. Sadece CHP değil İP'in de danışmanlarında FETÖ'cüler var.

BAŞROL KILIÇDAROĞLU'NDA

Kasım Gülek'ten Ecevit'e kadar namlı CHP'lilerden 12 Eylül ve 28 Şubat darbecilerine kadar herkes bu oyunda üzerine düşen rolü oynamış, FETÖ'ye figüranlık yapmışlardır. Bu oyunun son perdesinin başrolü de Kemal Kılıçdaroğlu'na verilmiştir. Benim orada korumalarım gazi oldu. Bana da adaya gitmemi tavsiye edenler oldu. "Ben bu topraklarda doğdum bu topraklarda öleceğim" dedim. Eğer 10-15 dakikalık bir gecikme olsaydı bizi vuracaklardı.

HANGİ SIFATLA ÇIKACAKTI?

Ey Kılıçdaroğlu, sen hala milleti aldatmakla meşgulsün. Kontrollü darbe doğru, kontrol sizde ama başaramadınız. Şimdi buradan soruyorum: Şayet 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Kılıçdaroğlu milletin karşısına acaba hangi sıfatla çıkartılacaktı? Darbe girişimini kurgu diye önemsizleştirmeye çalışan, darbeciler için adalet yürüyüşü yapan, danışmanından vekiline etrafındaki nice kişi FETÖ'den hapse atılan böyle bir siyasetçinin, örgütle ilişkisi olmadığına nasıl inanabiliriz? Kılıçdaroğlu'nun FETÖ bağı 17-25 Aralık'la hızlanmış, 15 Temmuz'dan sonra zirve yapmıştır. Kariyerini feda etmeyi göze alarak örgütün çıkarlarını korumaya çalışan bu zatın, siyasi duruşunun yalan olması tabiidir FETÖ'nün gerçek organizasyon şemasını çıkartmakta zorlandık. Hala bu şemayı tam çıkartamadığımızı düşünüyorum. Bu yapıyı organize eden akıl, öyle bir sistem kurmuş ki en kritik isimden en fazla birkaç kademe geriye gidebiliyorsunuz.

BUNUN UCU DIŞARIDA

Bunun ucu Türkiye'de değil dışarıda. Bizi en çok da, ülkemizin her köşesine örümcek ağı gibi yayılan bu örgütün CHP içinde güçlü olması şaşırttı. Devlet FETÖ'yü her yerde elbette izlemiştir, ama CHP Genel Merkezine yeteri kadar bakılmadığı anlaşılıyor. Son dönemde tedavüle sürülen en sinsi oyunlardan biri de, FETÖ'nün istismar ettiği bir takım düzenlemeler bahane edilerek doğrudan milli iradenin hedef alınmasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP ekibi ile kimi eski askerlerin koçbaşlığını yaptığı bu oyun, geçmişte darbecilerin milli iradeyi ipotek altına alma yöntemlerinin bir başka versiyonudur.



DEĞERSİZLEŞTİREN HÜKMEN FETÖ'CÜDÜR



Yargının verdiği mücadeleyi değersiz hale getirmeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür. Çünkü şayet, 17-25 Aralık'ın ardından yargıda verilen mücadele olmasaydı, 15 Temmuz dahil diğer saldırıları hukuk devleti sınırları içinde göğüsleyemezdik. 10 yıldır yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, bugün FETÖ ülkemizi tümüyle işgal edecek güce ulaşmıştı. FETÖ'nün 40 yıllık birikimini riske atarak başlattığı darbe girişiminin sebebi bizim kararlılığımızdır. Hala 15 Temmuz neydi tartışması yapan zihniyet bizzat bu işin parçasıdır. Biz kimin ne dediğine bakmadan FETÖ'yle mücadeleyi devam ettireceğiz.



GEZİ DEVLET VE MİLLETİ HEDEF ALAN BİR SALDIRIDIR

Konuşmasında Gezi olayları ile ilgili davada sanıklara beraat verilmesine de değinen Erdoğan, "Dün yaşanan gelişmeler bize, Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi parkında ağaç bahanesiyle başlayan olaylar, kısa sürede sivil bir kalkışma halini almıştı. Türkiye'ye maliyeti yüzlerce milyar doları bulan Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, terör saldırıları gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır. Bu hadisenin en küçük bir masum tarafı yoktur. Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi bir manevra ile onu dün beraat etmeye kalktılar. Her kim bu olayları masum bir çevre hareketi olarak tanımlıyorsa ya gafildir, ya da taammüden bu ülkenin ve milletin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.