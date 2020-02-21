Ankara'da Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.
Ayrıntılar geliyor...
Ceren Damar davasında karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.