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davasında karar!

Ceren Damar davasında karar!

21.02.2020, 16:00

'da Araştırma Görevlisi Şenel'i odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü 'nce ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

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