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Son dakika: Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası

Son dakika: Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası

21.02.2020, 20:51 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020,21:43

Son dakika haberi… " üyeliği" suçundan yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay, Mustafa Şevki Kavurmacı'ya da 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar çıktı.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİYLE

Mahkeme, sanıklar hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, Mustafa Şevki Kavurmacı'yı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek Ömer Faruk Kavurmacı'nın adli kontrol tedbirleriyle tahliye olmasına hükmetti.

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