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Barodan 'ın katilinin avukatı için flaş karar

Barodan Ceren Damar'ın katilinin avukatı Vahit Bıçak için flaş karar

22.02.2020, 14:43

yönetim kurulunun akademisyen Şenel'in ağırlaştırılmış mahkum edilen 'in avukatı ile ilgili olarak disiplin soruşturması kararı aldığı öğrenildi. Sanık ile maktule arasında ilişki olduğunu iddia eden Bıçak, “Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleriyle tepki çekmişti.

Bıçak'ın savunmasında kullandığı büyük tepki çeken Şener ile ilgili ifadeleri soruşturma konusu yapılacak. Baronun 7 Ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak Bıçak'ın müvekkilinin cezaevinden baro yönetimi hakkında "Savunma hakkım kısıtlanıyor" dilekçesi gönderip suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

SAVUNMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Bıçak'ın Şener'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk gününden itibaren yaptığı savunmalar, sosyal medyada cinayetle ilgili paylaştığı ve sonradan cinayetle ilgisini olmadığını savunduğu mesajları büyük tepki çekti.

Dünkü karar duruşmasında Şenel'in 15 Temmuz'u desteklediğinden müvekkilinin öldürme kastı olmadığına kadar uzanan, Şenel'i ve ailesini rencide eden ifadeler kullanan Bıçak, yine büyük tepki yarattı. Ankara Barosu Yönetim Kurulu Bıçak'ın savunma sınırını aştığı değerlendirilen sözlerini bugünkü toplantısında değerlendirdiği bildirildi. Yönetim kurulunun bu sözlerle ilgili olarak savunma sınırının aşılarak meslek kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılması kararı aldığı bildirildi.

Baronun 7 ekim 2019'da da Bıçak ile ilgili soruşturma açtığı ancak bu soruşturmayla ilgili olarak Şenel'in katili Hasan İsmail Hikmet'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu da ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse dün mahkûm edilen Hasan İsmail Hikmet savcılığa gönderdiği dilekçede baroyu savunma hakkını kısıtlamaya çalışmakla suçladığı anlaşıldı. Ankara Barosu'nun hem 7 Ekim'de hem bugün açtığı soruşturmaları ayrı ayrı karara bağlayacağı öğrenildi.

Ceren Damar davasındaki avukat Vahit Bıçak’tan iğrenç sözler

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