KKTC’de koronavirüs şüphesi! Karantina odasına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bir hasta koronavirüs şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da, hasta ile ilgili bir şüphenin olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa'ya sevk edildiğini açıkladı.



G.E'nin, doktorlara Dubai'ye tatile gittiğinde Çinli turistlerle aynı ortamları paylaştığını söylediği öğrenildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu, hastanın dün acile geldiğini belirterek, "Dün acilden evine gitmiş. Ama bu sabah yeniden gelince, 'koronavirüs' şüphesi nedeniyle hastayı Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk ettik" dedi.

ÇİNLİLERİN OLDUĞU TURA KATILMIŞ



Hastanın 74 yaşında olduğunu ifade eden Kalfaoğlu, "Hastamız Dubai'de Çinlilerin de olduğu bir tura katılmış. Buradan döndükten sonra rahatsızlanmış" dedi. Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan da "Hastanın gözlem altına alındığını, araştırmaların sürdüğünü" belirtti. 74 yaşındaki G.E'nin, Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde oluşturulan karantina odasına konulduğu öğrenildi.