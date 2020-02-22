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Son dakika: şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

Son dakika: TSK şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu

22.02.2020, 18:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020,18:40

Son dakika haberi... , 'de rejim güçlerinin saldırısında sözleşmeli er Mecit Demir'in şehit edilmesinin ardından 21 rejim hedefini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İdlib'de, rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB şehit haberinin ardından 21 rejim hedefinin vurulduğunu duyurdu.

MSB açıklamasında, "Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır! Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

"Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

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