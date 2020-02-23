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Başkan Erdoğan 'daki depremle ilgili bilgi aldı!

Başkan Erdoğan Van'daki depremle ilgili bilgi aldı!

23.02.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,12:50

Başkan , ’ın batısında meydana gelen ve ’da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Erdoğan'nın, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

Merkez üssü İran'ın Khoy şehri olan ve Türkiye'deki sınır illerinden hissedilen deprem hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın batısında meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın, depremden etkilenen bölgeler ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.

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