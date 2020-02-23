  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama

'tan depremi hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama

23.02.2020, 14:13 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020,14:13

, merkezli sonrasında açıklama yaptı. Bakan Albayrak açıklamasında, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İran sınırında gerçekleşen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Duamız enkaz altında kalan vatandaşlarımızın sağ salim kurtarılmasıdır." ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İran depremi hakkında açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN