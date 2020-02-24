CHP’nin FETÖ kumpası tutmadı! İmamoğlu ve Çerçioğlu'nun şikayetine takipsizlik

FETÖ’nün tutuklu belediyeler imamı Erkan Karaaslan’ın iftiraları ile kendilerine “FETÖ kumpası” kurulduğunu öne süren İmamoğlu ve Çerçioğlu’nun açtığı dava takipsizlikle sonuçlandı. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Serkan Köse, CHP'li başkanların "kumpas" iddialarına ilişkin "kovuşturmaya yer olmadığına" dair takipsizlik kararı verdi.

Ankara'da sahte kimlikle yakalanıp tutuklanan FETÖ'nün Belediyeler imamı aynı zamanda CHP'li onlarca belediye ile ortak iş yaptığı ortaya çıkan Erkan Karaaslan, yargılandığı davalarda çeşitli iddialarda bulunmuştu. Karaarslan, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, "14 Mart 2019'da avukat görüşü adı altında cezaevinde beni görüşmeye çıkarttılar. Avukat görüşüne girdiğimde cezaevine girmesi mümkün olmayan Aydın'da gazetecilik yapan Serhan Seyhan isimli gazeteciyi gördüm. Benimle yaptığı görüşmede başta Özlem Çerçioğlu ve Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP başkanları hakkında beyanda bulunmam halinde o gün itibariyle tahliye olacağımı, aksi taktirde hüküm giyeceğimi bana beyan etmiştir" iddialarında bulundu.



Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki 25 Nisan 2019 tarihli duruşmada ise Karaaslan, "Yerel seçimler öncesinde cezaevine benimle görüşmeye Aydın'dan gelenler oldu. Benim bu dosyalarla ilgili olarak başta Özlem Çerçioğlu ve bazı CHP'li belediye başkanları aleyhine olmak üzere ifadelerde bulunmam karşılığında tutuklu bulunduğum dosyadan beraat edeceğime dair tehditlerde bulundular" diye konuşmuştu.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

FETÖ'cü Karaaslan'ın iddiaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ardından CHP'li başkanlar İmamoğlu ile Çerçioğlu harekete geçti. İki başkan, partilerine FETÖ kumpası kurulduğu iddiasıyla gazeteci Serhan Seyhan ile tespit edilecek diğer şüphelilerden, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanmak, şantaj ve iftira" suçlarından davacı oldu.



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 3 Aralık 2019'da FETÖ sanığı Karaarslan'ın ifadesi alındı. Ancak Karaarslan, İmamoğlu ve Çerçioğlu'nun iftiralarını yalanladı. Kendisini ziyaret eden Serhan Sayhan'ın para talep etmediğini, dostluğa dayalı arkadaşlıklarına binaen sohbet ettiklerini söyledi. Yine şüpheli olarak ifadesi alınan Serhan Seyhan da CHP'de görev aldığını, 2016'ya yılına kadar Aydın Belediyesi'nin basın ve reklam işlerinde aktif olarak görev aldığını söyledi. Seyhan "İftira atması durumunda tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olacağı yönünde bir şöy söylemedim. Ben sadece geçmiş dönemdeki samimiyete dayalı olarak ziyaret ettim. Doğruları söylemesinin her zaman için kendi yararına olduğunu söyledim" savunmasında bulundu.



Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Serkan Köse, CHP'li başkanların "kumpas" iddialarına ilişkin "kovuşturmaya yer olmadığına" dair takipsizlik kararı verdi.



SABAH