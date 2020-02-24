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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

24.02.2020, 20:10 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020,21:14

Başkan 'dan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '' programında önemli açıklamalarda bulundu. Ders kitaplarının ücretsiz olarak dağıtıldığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Okullardan Yarınlara' programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Deprem bizi beklemiyor. Afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız.

Kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyor. Ciddi sıkıntı yaşıyoruz.

Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir.

Göreve geldiğimizde eğitim - öğretimi en başa yerleştirdik.

Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

3 MİLYAR ADET DERS KİTABI DAĞITTIK
Ders kitaplarını ücretsiz vererek büyük bir yükten kurtardık. Bugüne kadar ücretsiz dağıttığımız ders kitabı sayısı 3 milyar adeti geçmiştir. Bakanlığın 13 bin yeni okul ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca bazı okullarda depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor.

Bağışçılardan isteğim deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgedeki okullar öğrenciler için güvenli çatılar olması yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı da olarak kullanılabilecektir. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; bağış kampanyamız sadece salondaki arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız için sadaka-i cariye olarak dilediğiniz yerde ister derslik ister okul şeklinde bu kampanyaya iştirak edebilir.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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