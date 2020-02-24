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'ya ait yaklaşık 50 araçlık konvoy ’e girdi

TSK'ya ait yaklaşık 50 araçlık konvoy İdlib’e girdi

24.02.2020, 10:39

Türk Silahlı Kuvvetlerine () ait yaklaşık 50 araçlık konvoy 'e girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Milli (SMO) askerleri de Türk askerlerine eşlik etti.

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