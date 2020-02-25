Bergama için beklenen müjdeler

Bergama’yı uçuracak vizyon projelerin müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, ilçeyi ziyaretinde tarihi kent Bergama için iki önemli projenin duyurusunu yaptı. Şehir stadyumunun yıkılıp yerine Milet Bahçesi yapılacağını söyleyen Erdoğan, Selinos Deresi’nin de ıslah edilip turizme kazandırılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Ege Otoyolu'nun açılışından sonra Bergama Belediyesi'ne hayırlı olsun ziyaretine geldi. Erdoğan'ı ilçede Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin karşıladı.

BERGAMA'YA ELİ BOŞ GELMEDİ

Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Cumhurbaşkanımızı ilçemizde misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. Bergamamız için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kış gününde bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Daha sonra kürsüye gelen son Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bugün Bergama'da milletin sevdalısı, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı karşılıyoruz. Bergama'ya gelirken eli boş gelmedi. İzmir'i Bergama'ya bağlayan otoyolun açılışını yaptı. Bergama uzun yıllar sonra AK Parti ve Gönül Belediyeciliği dedi. Hakan Koştu'yu başkan seçti. Destek ve güveniniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi artık sıra, başkanımızda. Bergama Hakan Koştu ile özlediği hizmetlere kavuşacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bergama'da Başkan Koştu ve coşkulu bir kalabalık karşıladı.

SELİNOS DERESİ ISLAH EDİLECEK

Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran vatandaşlara hitap eden ve Bergama'nın Hakan Koştu başkanlığında kısa sürede belediye hizmetlerinde hak ettiği konuma geleceğini söyleyen Erdoğan, "Hakan kardeşimiz bir taraftan ilçemizi güzelleştirirken, diğer taraftan da yılların ihmalini giderecek adımlar atacak. Bu zorlu ve önemli görevde şahsım, milletvekili arkadaşlarım yanında olacağız, gereken desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, Selinos Deresi ıslah çalışmasını alana kurulan dev ekrandan vatandaşlara göstererek günün müjdesini verdi. Bu müjdenin ardından Bergamalılar, alkış ve ıslıklarla Erdoğan'a teşekkürlerini duyurmaya çalıştı. Bu çalışmayla Bergama'nın bir başka güzel olacağını söyleyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na bu konuda talimat verdiklerini kaydetti. Erdoğan, "Bu tarihi kentin ortasında, bakımsız ve atıl durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımız ve turizmin hizmetine sunacağız. Bu proje ile tarihi dereyi kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz" dedi.

STADYUM YERİNE MİLLET BAHÇESİ

Halka hitabında Bergama için hayati önem taşıyan ikinci büyük projenin de müjdesini veren Erdoğan, "Bergama şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp, yerine sosyal donatıları, yeraltı otoparkı ile millet bahçesi yapıyoruz" dedi. Bergamalılara 31 Mart seçimlerinde yüzde 49 ile AK Parti'yi iktidar yaptıkları için teşekkür eden Erdoğan, "Bergama AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle tanıştı. Bergama'nın önünde çok daha aydınlık günlerin kapıları aralandı" diye konuştu.





Başkan Erdoğan'a ilçeyi ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel ve Belediye Başkanı Hakan Koştu eşlik etti.



TARIM KREDİ MARKETİ GELİYOR

Bitkisel ürünlerin işlenmesi konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe sağlanacağını söyleyen Erdoğan, "Bergama'ya Tarım Kredi Kooperatif marketi açacağız. Burada uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız" dedi. 2 bin yıllık tarihi tonozları ve Kozak çevre yolunu koruma altına alacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolları ile yeniden düzenlenecek. Derslik sayısını artıracak projeler ve TOKİ konutları inşaatına da başlıyoruz. Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi, Aşağıkırıklar'da faaliyete başlıyor. Bergama'da binlerce gencimiz istihdam alanlarına kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. etap inşaatlarına başlıyoruz" dedi.



DOĞALGAZ GELDİ

Bergama'ya doğalgaz getirdiklerine de dikkati çeken Erdoğan, doğalgazın ilçede süratle yaygınlaşacağını açıkladı. Orman köylerinde yaşayan 661 aileye 17 yılda 10 milyon lira ferdi proje kredi ve desteği sağladıkları söylen Erdoğan, "Bugüne kadar 10 köye 33 bin 500 ceviz, badem, kestane, zeytin gibi gelir getirici fidan diktik. 216 kilometre orman yolu ve 2 köprü yaptık. Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. 17 köyün ulaşımını sağlayan Sindel Köprüsü'nü kazandırdık. Ecdat yadigarı Şadırvan Camisi ve Selçuklu Minaresi'nin Hacı Hekim Camii'nin, Hacı Hekim Hamamı'nın ve Kurşunlu Camii ve Mescitaltı Mescidi'nin restorasyonlarını yaptık" dedi.



Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediyesi'ni ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projelerini anlattı.



'HER ALANDA HİZMET EDİYORUZ'

Konuşmasında ilçeye yönelik hizmetleri de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama'ya 192 derslikli 17 okul, 7 pansiyon, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okuluna Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarını, 3 bilgisayar laboratuvarını kazandırdıklarını söyledi. 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi ile 6 adet sağlık tesisi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi ek binasının yapımı, Bergama ağız ve diş sağlığı merkezinin, aile sağlığı merkezinin ve toplum ruh sağlığı merkezinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

413 MİLYON TARIMSAL DESTEK



2002'den bugüne 152 bin Bergamalıya 140 milyon lira ayni ve nakdi yardım yaptıklarını söyleyen Erdoğan, "Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon lira tarımsal destek verdik. 2003'ten bugüne kadar 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 adet sulama tesisi inşa ederek 7 bin 300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesini bu yıl yapacağız. Proje ve planlama safhasındaki 7 adet sulama tesisini de Bergama'ya kazandıracağız" dedi.