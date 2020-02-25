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ve 'dan ortak operasyon! O terörist etkisiz hale getirildi

MİT ve TSK'dan ortak operasyon! O terörist etkisiz hale getirildi

25.02.2020, 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020,10:05

aranan /'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, ve 'nın 'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman'ın terör örgütüne 1993'te katıldığı, Siirt ve Şırnak kırsalındaki eylemlerde bulunduğu, 2016'da Mardin/Dargeçit Dibekli karakoluna yapılan saldırıyı yönettiği tespit edildi.

MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin PKK'nın Irak'taki sözde özel kuvvetler okullarından ideolojik ve askeri eğitim verdiği, 2019 yılından bu yana da sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

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