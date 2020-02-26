Bakü’de güçlü dayanışma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği basın toplantısında iki ülke arasında birçok konuda üst düzey dayanışma olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, “Bugün yaptığımız görüşmelerle geleceğe çok önemli adımlar attık” dedi. Aliyev ise Türkiye’den övgüyle bahsettiği konuşmasında, “Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir” ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı açıklamada Yukarı Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, 'Yukarı Karabağ Azerbaycandır!' diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

'TAKDİRLE İZLİYORUZ'

Azerbaycan'da 9 Şubat'ta düzenlenen Milli Meclis seçimlerinin hayırlı olmasını da dileyen Erdoğan, "Kıymetli kardeşim Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilen reform sürecini takdirle izliyoruz. Bu süreci desteklemek amacıyla da her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısını gerçekleştirmek üzere dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ı Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Daha sonra baş başa görüşen Erdoğan Aliyev'e kehribar tespih hediye etti. İkili baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.

İHRACAT ARTIŞI TESADÜF DEĞİL

Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan'ın Tiflis- Kars Demiryolu, TANAP, Star Rafinerisi gibi devasa ortak projelere birlikte imza attığını belirten Erdoğan, "Şimdi bütün hedef, 2019'da yaklaşık 4,5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, daha önce hedeflediğimiz 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda da kardeşimle mutabık kaldık" dedi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

GELECEĞE YÜRÜYECEĞİZ

Gerçekten bugün gerek ikili gerek heyetler arası yaptığımız görüşmelerle geleceğe yönelik çok önemli adımlar attık. Zaten Türkiye ve Azerbaycan arasında siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel, bütün alanlarda birçok dayanışmayı hep yaşadık, yaşıyoruz. Aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama bunlara bir kez konsey toplantısında daha ele almak suretiyle nerede eksiğimiz var, geleceğe nasıl yürüyeceğiz, bunları görüşme fırsatı bulduk.





Başkan Erdoğan, baş başa görüşmelerinin ardından Aliyev'e kehribar tespih hediye etti.

BAKANLARA TALİMAT VERDİK

Siyasi noktada dayanışma zaten en üst düzeyde devam ediyor. Biz Azerbaycan'ın başarıları ile iftihar ediyoruz. Enerji dışı sektörlerin yüzde 3,5 büyümesi ihracatın yüzde 14 artması tesadüf değildir. Azerbaycan'ın yakaladığı bu olumlu ivmeyi sürdüreceğine inanıyorum. Özellikle Nahçivan-Türkiye arasında demiryolu projesini önemsiyoruz. Nahçivan'da sınıra kadar doğalgaz hattının kurulacak olması önemli. Bakanlarımıza talimat verdik, bir an önce burada doğalgaz akmaya başlayacak. TANAP'ın Avrupa bağlantısının açılışını yaptık. Ticaret hacmimiz 2019'da yaklaşık 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamı inşallah 15 milyar dolara çıkaracağız.



TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA BİR GÜÇ MERKEZİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Ermenistan'ın asılsız iddialarına karşı Türkiye bizim yanımızda. Türkiye- Azerbaycan işbirliği ebedi bir işbirliğidir. Türkiye ile her konuda görüş birliği içerisindeyiz. Erdoğan sayesinde Türkiye bugün dünya çapında bir güç merkezidir. Ticaretimizin 15 milyar dolara çıkması hedefine ulaşacağız. Karşılıklı yatırımlarımız ülkelerimizin kardeşliğinin göstergesidir. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının geleceğini de konuştuk. Nahçivan'dan Türkiye'ye ihracat artacak.