Bıçağı göğsüne bastırdım

19 yaşındaki Güleda’nın katili Zafer Pehlivan, “Kabloyu boğazına doladım ama sıkmadım. Güleda eline bıçak alarak kalbine dayadı. Bıçağın içeri girmesi için bastırdım” dedi.

Isparta'da Güleda Cankel'i (19) öldürmek suçlamasıyla yargılanan eski erkek arka-daşı Zafer Pehlivan (20) hakim karşısına çıktı. Savcının müta-laasında 'tasarlayarak' öldürme suçundan cezalandırılmasını istediği sanık duruşmadaki ifadesinde, "Yatakta yüzükoyun yatıyordu. Boğazını sıkmaya başladım. Yüzünü çevirdiğim esnada mosmor kaldığını gördüm. Kabloyu boğazına doladım ama sıkmadım. Güleda eline bıçak alarak kalbine dayadı ve kendisini öldüreceğini söyledi. Bıçağı aldım göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım" dedi

BIÇAKTA PARMAK İZİ

Zafer Pehlivan, pişman olduğunu, beş yıllık arkadaşlıklarının olduğu Cankel'i hala sevdiğini söyledi. Duruşmada, Güleda Cankel'in eşyaları ve öldürül-düğü bıçağın üzerinde sanığın parmak izlerinin tespit edildiği belirtildi. Duruşma sanık avukatının savunma hazırlayabilmesi için ileri tarihe ertelendi.



Güleda eski sevgilisinin kurbanı olurken katil Zafer Pehlivan kan donduran ifadeler verdi.

ADEM ÜLKER