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Çakıroğlu’nun katiline çifte müebbet onandı

Çakıroğlu’nun katiline çifte müebbet onandı
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Yargıtay, öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu öldüren Nurullah Semo'ya "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından iki kez müebbet hapis cezası veren istinaf kararını onadı. Yargıtay 16. Ceza Dairesin'in kararında silahlı bölücü terör örgütü PKKKongra/ Gel sempatizanı olduğu belirtilen sanığın bu eylemi PKK silahlı terör örgütünün amaç ve faaliyeti doğrultusunda gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

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