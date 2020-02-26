Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Ayrıntılar geliyor...
26.02.2020, 13:23 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020,13:24
Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülkeye seyahat uyarısı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.