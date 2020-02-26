Yunanistan’da ilk koronavirüs vakası

Yunanistan’da, İtalya’dan dönen bir kadında Covid-19 (koronavirüs) tespit edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Sotiris Skodras, dün akşamdan itibaren Selanik Hastanesi’nde karantina altına alınan kadında virüse rastlandığını açıkladı.

Yunanistan yerel medyasında yer alan haberlere göre, İtalya'nın kuzeyindeki bir bölgeden dönen 38 yaşındaki bir kadında koronavirüs tespit edildi. Son günlerde kadınla temas kuran kişilerin ise müşahede altına alınacağı belirtildi.

DHA