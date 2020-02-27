Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Necmettin Erbakan' paylaşımı: Rahmetle anıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında , "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.