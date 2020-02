Olaylı derbinin cezaları açıklandı! Ersun Yanal'a 1 maç men cezası

Son dakika haberine göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray maçının cezalarını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a 1 maç men cezası verildi. Ozan Tufan ise para cezasına çarptırıldı.

İşte PFDK'nın kararları;

1- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ALT AVİS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı uyarınca 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO K, L, M, N, O, P, MİGROS A, B, C, D, E, F, J, K, L, M, FENERİUM AVİS ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I, FENERİUM ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ÜST A, B, C, D, E, F, G, H, I, MARATON ALT A, B, C, D, E, F, G, H, I blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen FENERİUM ALT AVİS G bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü VOLKAN KAZAK'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a, 35/4 ve 12. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GALATASARAY A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR MİGROS TRİBÜN F, G, H, N, O, P nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi MUSA MERT ÇETİN'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi NECATİ ATEŞ'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 22.02.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ÜST D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST 415, 416, DENİZBANK GÜNEY ALT 120, 121, 122, SPOR TOTO KUZEY ÜST 407, 408, 409, SPOR TOTO KUZEY ALT 108, 109, BABA HAKKI DOĞU ALT 115, 116 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 22.02.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. başkanı HASAN KARTAL hakkında, sportmenliğe aykırı açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

10- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü sporcusu ERDİ DİKMEN'in, 22.02.2020 tarihinde oynanan CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.850.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET YILDIRIM'ın, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti ve rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi GÜNEY KANAT'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi FATİH YİĞİT'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi FATİH YİĞİT'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü sporcusu YUSUF TÜRK'ün, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü sporcusu ALİCAN KARADAĞ'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GMG KASTAMONUSPOR Kulübü antrenörü BÜLENT ÜSTÜNER'in, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü antrenörü ÖZGÜR SAĞLAM'ın, 23.02.2020 tarihinde oynanan GMG KASTAMONUSPOR - ERGENE VELİMEŞE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM FATİH DİLEK'in, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü sporcusu CABİR COŞAR'ın, rakip takım idarecisine yönelik saldırısı nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü idarecisi ERSİN CİVAN'ın, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERGENE VELİMEŞE SPOR Kulübü kaleci antrenörü ELVAN TOK'un, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- VANSPOR Futbol Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TUZLASPOR A.Ş. idarecisi FEYZİ İLHANLI'nın, 23.02.2020 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-KARDEMİR KARABÜKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BANDIRMASPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BANDIRMASPOR Kulübünün, TFF'den izin alınmadan pankartla sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BAYBURT ÖZEL İDARESPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan BAYBURT ÖZEL İDARESPOR-PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYBURT ÖZEL İDARESPOR Kulübü sporcusu BURAK SARI'nın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- EYÜPSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, 23.02.2020 tarihinde oynanan ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- GMG KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyuma %10'un üzerinde misafir takım seyircisi alınarak emniyet ve güvenlik tedbirine uyulmaması nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan GMG KIRKLARELİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ÇORUM FK'nın, 23.02.2020 tarihinde oynanan ÇORUM FK-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-1922 KONYASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- DÜZCESPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan DÜZCESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ÇANKAYA FK'nın, 24.02.2020 tarihinde oynanan ÇANKAYA FK-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-FETHİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ERBAASPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan ERBAASPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- 1877 ALEMDAĞ SPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan 1877 ALEMDAĞSPOR-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübünün, 23.02.2020 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR-NEVŞEHİR BLD. SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,