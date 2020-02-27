Ömer Çelik'ten flaş Suriye açıklaması: TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir

Başkan Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir'' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın vekillerle yaptığı toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

'Bu çerçevede bütün bunların notlarını alıyoruz, genel merkez olarak tasnif ediyoruz, çalışıyoruz. Bugün de 53 arkadaşımızla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. İdlib'de şehitlerimiz var, Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kararlı bir mücadeleyle bunu darmadağın ettik ve bölgemizde yeni bir terör oluşumunun önüne geçmiş olduk. PYD terör örgütü birbirine zıt güçlerle de Esad güçleriyle bağlantı kurmaya çalışarak amacına ulaşmaya çalışıyor. Herkesin kullanımına uygun bir örgüt. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmazsak sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacağız. Aynı zamanda Türkiye'nin taşıdığı yük, son derece yüksektir. Neredeyse bir AB'deki küçük bir ülkenin nüfusunun yarısı kadar misafirimiz var. Ölümden kaçtı insanlar. Ama bundan sonrasını Türkiye'nin kaldıracak bir gücü yoktur.

İdlib'de rejimin katliamları neticesinde 1 milyon hareketlilik görülmektedir. Şu anda bu mücadele yeni bir göç dalgasını engellemenin yegane yoludur. İdlib'deki kararlılık kesin bir kararlılıktır. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır, rejimin kendi hattına çekilmesi için süre dolduğunda, TSK üzerine düşen vazifeyi yerine getirecektir. Türkiye'nin kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir karar değildir.

KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI: ASIL TEHLİKELİ OLAN PANİK VİRÜSÜ

Biraz evvel korona virüsle ilgili olarak net bir şekilde Sağlık Bakanımız açıklamalar yaptı. Bu partimizin gündemindedir. İllerde yapılan çalışmaları takip ediyoruz. Çin'den sonra etrafımızda yeni kaynak ülkeler oluştu. Yeni tehditler söz konusudur. Burada sayın Bakanımız en üst düzeyde tedbirler alıyorlar. Dünya Sağlık Örgütü bir takım tedbirler açıklamadan bile Türkiye bu tedbirleri ortaya koydu. Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeler uyması son derece önemlidir. Ama en önemlisi, işte bir gazeteci havaalanından giriş yapıyor "hiçbir tedbir yok" diye sorumsuzca tweet atıyor. Halbuki termal kameralar var.



Bununla ilgili tedbirler alıyoruz. Asıl tehlikeli olan bu panik virüsü dediğimiz şeydir. Bunun yayılmasına gayret edenler, eksik bilgiyle çalışmalara girenler bütün bunlara zarar vermiş oluyorlar.

Korona virüsle ilgili olarak Türkiye'nin aldığı tedbirler en üst düzeydedir. Bununla ilgili çalışmaların en üst düzeyde süreceğini, ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ettiğimizi ifade ediyoruz.

CUMHURBAŞKANIMIZIN PUTİN'LE BİR ARAYA GELMESİ DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR

Bize sunulan teklifler Türkiye'nin tezlerini karşılayan teklifler değil. Rejimin oldu bittiyle orada bir durum çıkardıktan sonra 'Buradan geri çekilmem' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir. Kuşkusuz harekete geçmek için sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ile bir araya gelmesi dönüm noktası olacaktır.

Tarih çalışılır, bu işlerin doğası budur. Tabi Türkiye burada sınırı çizmiştir. Ay sonu dediğinde yakın zamanda bu görüşmenin olması ve bu neticede atılacak adımın kesinleşmesi gerekir.

Açık ve net söyleyelim. Orada terör unsurları var diyerek Soçi mutabakatını ihlal eden biçimde girmemesi gereken yerlere girdi. "Ben buraya girdim, geri çekilmem" diyorsa Türkiye bunu kabul etmiyor. Bize sunulan teklifler de fiili durumun kabul edilmesi. Bu söz konusu değildir. Rejimin daha önceki ateşkes hattına geri çekilmesi gerekir.

ESAD REJİMİNİN SÖZLERİNİ KILIÇDAROĞLU'NDAN DUYUYORUZ

'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz. "