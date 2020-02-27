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Son dakika: 'tan paylaşımı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

27.02.2020, 19:52

Son dakika haberine göre, , ve toplantısında, Koronavirüs sonrası yaşananları, sürecin 'ye etkilerini ve atılması gereken adımları ele aldıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.

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