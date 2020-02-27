Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin Türkiye'ye etkilerini ve atılması gereken adımları ele aldıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Toplantımızı gerçekleştirdik. Özellikle Koronavirüs sonrası küresel piyasalarda yaşananları, sürecin ülkemize etkilerini ve atmamız gereken adımları görüştük." ifadelerine yer verdi.