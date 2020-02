Son dakika: Külliye'de kritik İdlib zirvesi!

Son dakika haberleri.. Külliye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenlik zirvesi yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren acil güvenlik toplantısı sona erdi.

Başkan Recep Tayiyp Erdoğan, Beştepe'de Suriye/İdlib ile ilgili acil güvenlik toplantısı düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜN İÇİNDE AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Siyaset Akademisi'nin açılış dersindeki açıklaması;

"Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler şu anda lehe döndü" ifadelerini kullanan Erdoğan, daha sonra Suriye'den gelen acı haberi paylaştı. İdlib'de 3 Mehmetçiğin şehit düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, " İdlib'te 3 tane şehidimiz var, rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Fakat biz şunu söylüyoruz. Biz bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i dost olarak kabul etmiyoruz. Siyasette her mevzi her mevki her temsil önemlidir. Biz Adana Mutabakatıyla Suriye'deyiz. İran ve Rusya'nın desteği olmasa Esad'ın ayakta durması mümkün değil. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz" demişti.

Başkan Erdoğan'dan Külliye'de İdlib zirvesi