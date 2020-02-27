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Son dakika: ile yapılan görüşmenin sonrası 'den ilk açıklama!

Son dakika: Rusya ile yapılan İdlib görüşmenin sonrası Türkiye'den ilk açıklama!

27.02.2020, 20:35

Son dakika haberi.. Türk ve Rus heyetlerinin 'deki duruma ilişkin 'da yaptığı heyetler arası görüşmeler sona erdi. Görüşme 3,5 saat sürdü. Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel sağlanması gerektiği belirtildi" denildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki heyetler, İdlib konusundaki üçüncü tur görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 3,5 saat süren görüşme sona erdi.

RUS HEYETİNE ATEŞKES MESAJI VERİLDİ

Görüşme sonrası Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Rus heyetiyle İdlib'deki durum tüm boyutlarıyla ele alındı.Rus heyetine bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Soçi Anlaşması'nın tam olarak uygulanması gerektiği belirtildi." denildi.

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