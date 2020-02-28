Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.
Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.
Mültecilerin Avrupa'ya gitmek için harekete geçmesinin ardından Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi.
BM'den yapılan açıklamada, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.
BM'den dünyaya Türkiye çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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