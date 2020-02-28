  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > BM'den dünyaya Türkiye çağrısı

'den dünyaya çağrısı

BM'den dünyaya Türkiye çağrısı

28.02.2020, 14:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020,15:13

Birleşmiş Milletler, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda 'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.

Mültecilerin Avrupa'ya gitmek için harekete geçmesinin ardından Birleşmiş Milletler'den bir açıklama geldi.

BM'den yapılan açıklamada, uluslararası topluma Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye verilen desteğin sürdürülmesi ve artırılması çağrısında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

BM'den dünyaya Türkiye çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN