İdlib’de gelişmeler lehimize döndü

Başkan Erdoğan, Ankara’da Siyaset Akademisi açılış dersinde İdlib’deki gelişmelerin Türkiye lehine döndüğünü söyledi. Erdoğan, “Libya’da gelişmeler istediğimiz şekilde gidiyor aynı şekilde İdlib’de de. Biz bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Varsın Bay Kemal dost olsun. Ama yüzbinlerce vatandaşını öldüren Esad bizim dostumuz olamaz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde 19. Dönem Siyaset Akademisi açılış dersini verdi. Burada yaptığı konuşmada bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Akdeniz'de yürüttüğümüz sondaj faaliyetleriyle enerjide yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bizim sondaj, sismik araştırma gemilerimiz yoktu. Ama şimdi iki tane bize ait sismik araştırma gemisi var, 3 tane de sondaj gemimiz var. Kendi denizlerimizde araştırmaları yapabileceğimiz gibi başka denizlerde de araştırma yapabiliriz. Bu imkana kavuştuk. İşte şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmada malum çevreleri çıldırtan da bu.

ŞU ANDA LİBYA İYİ GİDİYOR

Şu anda Libya iyi gidiyor. O gayri meşru Hafter var ya, o bir yerlerden malum asker, güvenlik desteği alıyor. Biz de Libya'da askeri eğitim noktasında verdiğimiz destek, ondan sonra da yine orada ayrıca eğitimini alan askerlerle beraber şu anda Libya'da daha önceki yapıyı hamdolsun tersine döndürdük. Aynı şekilde İdlib'de de gelişmeler lehe döndü. 3 şehidimiz var. Fakat onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele de, Ruslarla görüşmeler de devam ediyor. Fakat biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı'yla İdlib'deyiz.

BAY KEMAL SİYASET CAHİLİ

911 kilometre sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. Orada ne işiniz var diyor. Sen anlamazsın bu işlerden, sen siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Akıl veriyor, Esad ile gidip görüşsünler diyor. Sen daha Esad'ı tanımazken ben onunla görüşüyordum. Onun karakterini biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş. Zaten adamların görüşüyor, aldıkları netice ortada. Şu anda Rusya'nın, İran'ın desteği olmasa Esad'ın ayakta durması mümkün değil. Kim var arkasında, PYD, YPG, PKK. Biz ise Suriye Milli Ordusu ile oradayız. Biz bu bölgede terör istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüzbinlerce vatandaşını öldüren bir Esad'ı kalkıp da dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o Bay Kemal'in dostu olsun. Ama bizim dostumuz olamaz.



SEMBOL İSİM ERBAKAN'I ANDI

Konuşmasında Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü olduğunu da hatırlatan Erdoğan, "Siyasette sembol isimler vardır. Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9.vefat yıldönümü. Kendisiyle beraber siyasette çok mücadele verdik. Erbakan hocamızdan çok şey öğrendik. Merhum hocamız tüm ömrünü öğretmeye adamıştı. Kendisi büyük bir ilim, siyaset ve devlet adamıydı. Tüm ömrünü bu millet ve ümmete adamıştı. Bu ülkenin kendi silahını, sanayisini üretebileceğine inanıyordu. Anadolu'daki insanlara fırsat gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, İdlib'te rejime verilen sürenin sonuna yaklaşılırken dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede Türkiye'nin İdlib'de atacağı adımlar ve Libya meselesi ele alındı. Erdoğan'ın son dönemde ABD ve Rusya ile yapılan diplomatik temasların yanı sıra bölgedeki son durumla ilgili de Bahçeli'ye bilgi verdiği öğrenildi. İkili son görüşmesini 19 Kasım'da Meclis kulisinde yapmıştı.