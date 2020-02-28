İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin isimleri ve memleketleri belli olmaya başladı

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 33 askerden 3'ünün kimliği belli oldu. Acı haberler ailelerine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde yaralı olarak Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'da tedavi altına alındı. Acı haberler bu sabah ailelere ulaşırken, şehitlerimizin kimlikleri de netleşmeye başladı. Kimlikleri belirlenen şehitlerin Antalya, Mersin, Kahramanmaraş'taki evlerine ateş düştü. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit ailelerinin evlerinin olduğu sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

FİNİKE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.





MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.





Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.





AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi.

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